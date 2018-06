Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite, in timpul noptii de miercuri spre joi, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, judetul Satu Mare, dupa impactul dintre doua autoturisme si un microbuz. Potrivit IGSU, in accidentul de la Ciuperceni au fost zece persoane ranite, una fiind incarcerata. Dintre victime, sapte…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, miercuri seara, pe Drumul National 19, in judetul Satu Mare, cel putin noua persoane fiind ranite. Un microbuz si doua autoturisme s-au ciocnit, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General…

- Din primele date, rezulta ca accidentul s-a produs dupa ce un autoturism BMW a intrat intr-o depasire riscanta, a derapat, s-a rasucit pe sosea, in final intrand in coliziune cu o masina Skoda care circula pe sensul opus de mers. In urma impactului 5 persoane au fost ranite. Un tanar este in stare critica,…

- Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital, joi seara, in urma unui accident produs in localitatea aradeana Pecica, fiind implicate un microbuz de pasageri si doua autoturisme. Unul dintre soferi nu a acordat prioritate la iesirea de pe o strada si a provocat coliziunea in lant. Accidentul…

- Arad. Dupa apelul la serviciul unic de urgența 112, trei echipaje medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța Arad și un echipaj medical SMURD au plecat spre locul in care s-a produs accidentul. Din fericire, nu a fost solicitat echipajul de descarcerare. Conform primelor informații pe care le-am…

- Doua dintre victime au fost incarcerate, dar s-a reusit extragerea lor si sunt constiente.Celelalte trei persoane au suferit politraumatisme, au mai informat reprezentantii ISU.La locul accidentului au fost mobilizate doua echipaje ale Ambulantei, un echipaj de prim-ajutor al…

- Cinci tineri cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani au fost grav raniti dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, vineri seara, pe o strada din orasul Breaza. Dupa impact, unul dintre autoturisme s-a rasturnat si a ramas pe plafon. In urma accidentului una dintre victime, un tanar in varsta de…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident produs la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism. Potrivit reprezentantului IPJ Timis, soferul unui microbuz de transport persoane, in care se aflau cinci pasageri, ar fi efectuat…