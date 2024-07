Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marți dupa-amiaza la un accident rutier petrecut intre localitațile Iclod și Livada. Salvatorii au gasit la fața locului un autoturism rasturnat. Din fericire, nu au existat victime incarcerate. Un barbat de aproximativ 50 de ani a necesitat ingrijiri medicale, fiind ulterior…

- O mașina s-a rasturnat și a ieșit de pe carosabil, pe drumul dintre Icold și Livada, in urma caruia un barbat de 50 de ani a avut nevoie de intervenția medicilor, 9 iulie, in jurul orei 12:10.Pompierii din cadrul Detașamentului Dej și pompierii de la Punctul de Lucru Gherla au intervenit de urgența…

- Un accident rutier s-a petrecut pe DN 1-E60, in localitatea Valcele, comuna Feleacu, 3 iulie, in jurul 15:30. O mașina s-a rasturnat in localitatea Valcele din comuna Feleacu, in urma caruia o persoana de aproximativ 50 de ani a fost transportata la spital. ISU Cluj s-a deplasat cu o autospeciala…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit marți dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Mica. La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul al Serviciului de Ambulanța Județean Cluj. Salvatorii au gasit un autoturism rasturnat,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit, marți, pentru a asista un barbat care și-a prins membrul inferior stang intr-un motocultor. Incidentul a avut loc in localitatea Ticu, iar echipajele de la Garda de Intervenție Aghireșu s-au deplasat rapid la fața locului. ”Misiunea a avut loc…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un incendiu de casa in localitatea Leghia. „Mai exact, flacarile se manifesta la acoperișul casei și la o camera, pe o suprafața de aproximativ 70 mp. Incendiul este localizat, forțele noastre lucrand pentru lichidare.…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs in apropiere de localitatea Viștea, la 25 km de Cluj. Un autoturism s-a lovit de un copac, iar un tanar de 20 de ani, va fi transportat la spital, acesta fiind conștient. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține…

- In urma cu puțin timp, un TIR s-a rasturnat in șanț. Accidentul a avut loc pe DN17, in localitatea Coldau. Șoferul mastodontului a fost ranit și a fost transportat la spital. Un TIR s-a rasturnat in afara parții carosabile, in urma cu puțin timp, pe DN17, la ieșirea din localitatea Coldau. Autocamionul…