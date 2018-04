Accident ciudat la Codlea. INCREDIBIL: cine era la volan! O soferita de 19 ani din judetul Sibiu a facut un salt spectaculos si s-a oprit cu masina in plan vertical, in santul de la marginea drumului. Un barbat a ajuns sa-i multumeasca celui care i-a accidentat grav sotia. Ce l-a determinat pe acesta sa aiba o asemenea reactie Se pare ca tanara, care se afla la volan marti dimineata, in jurul orei 8:00, rula dinspre Sibiu spre Brasov si a apasat prea tare pedala de acceleratie, a pierdut controlul volanului, dupa care nu a mai putut lua curba, trezindu-se sub un podet de pe marginea drumului. Evenimentul rutier a avut loc pe DN… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport feroviar va fi adaptata la nivelul intregii rețele, in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinații: Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, anunța…

- Potrivit hidrologilor, avertizarea vizeaza bazinele hidrografice Iza, Tur, Lӑpus, Somesul Mic, Crasna, Crisul Repede, Crisul Negru, Mures, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Barlad si este valabila pana sambata, la ora 16.00. In acest interval pot sa apara "scurgeri importante pe…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Partea frontala a unei masini a fost distrusa in proportii semnificative dupa un accident rutier care a avut loc astazi, pe Calea Timisoarei din Resita, conform infocs.ro. La volanul autoturismului se afla o femeie, care a pierdut controlul volanului si a intrat frontal in stalpul de pe marginea drumului,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si ASR Principele Radu viziteaza municipiul Iasi. Va fi prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018. Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 Ianuarie, cuplul regal va lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii. Alaturi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Buzau si in mai multe localitati din judetele Ialomita, Teleorman si Calarasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu…