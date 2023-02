Accident chimic la o fabrică din Timiş. Intervin pompierii O scurgere de substanta chimica s-a produs, vineri, la o fabrica de spuma poliuretanica, din orasul Buzias, judetul Timis. Accidentul chimic s-a produs intr-o hala a firmei unde s-a deversat substanta izocianat, din mai multe butoaie neasigurate. Intervin pompierii, dar si un echipaj CBRN si SMURD. Accidentul chimic a avut loc la o fabrica din […] The post Accident chimic la o fabrica din Timis. Intervin pompierii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O scurgere de substanta chimica s-a produs vineri, la o fabrica de spuma poliuretanica, din orasul Buzias, judetul Timis. Accidentul chimic s-a produs intr-o hala a firmei unde s-a deversat substanta izocianat, din mai multe butoaie neasigurate. Angajatii s-au autoevacuat. Intervin pompierii, dar…

- O refugiata din Ucraina a fost grav ranita intr-un accident produs, marți, pe DN 22 Constanta – Tulcea, dupa ce a intrat cu masina in plin intr-un camion. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, la intersectia dintre DN 22 Constanta – Tulcea cu DC 86, drumul catre localitatea Sibioara, din judetul…

- Un accident mortal a avut loc, joi, in Bihor, pe serpentine. Un barbat s-a rasturnat cu mașina, a cazut de la o inalțime de 15 metri, apoi a ramas blocat sub vehicul. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de drum cu serpentine din localitatea Ponoara. Intr-o curba la stanga, șoferul a pierdut controlul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Sebes a murit, duminica seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea cu viteaza foarte mare s-a rasturnat intr-un sens giratoriu din oras. Accidentul a avut loc duminica seara, intr-un sens giratoriu din orasul Sebes. Imaginile de pe camerele de supraveghere care…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuta” din localitatea Podul Turcului, judetul Bacau, focul manifestandu-se intr-o clasa, la o plansa de polistiren, si fiind stins de cadrele didactice. Aproape 250 de elevi si 15 profesori au fost evacuati. Pompierii au stabilit…

- Departamentul de Pompieri din Pasadena a distribuit o fotografie care arata o Tesla scufundata intr-o piscina din curte. Pompierii au spus ca un barbat care conducea un autoturism Tesla a ajuns cu mașina intr-o piscina din California, fiind salvat de doi angajați au unei gradinițe din apropiere, relateaza…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua masini a avut loc, joi, pe DJ 592, intre Timisoara si Lugoj, prin Buzias. In urma impactului, una dintre masini, in care se aflau doua persoane, a luat foc. Accidentul a avut loc joi, la ora 12.53, la iesirea din localitatea Albina pe DJ592. ”La fata…