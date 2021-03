Stiri pe aceeasi tema

- Trafic blocat pe DJ102H, Gl Siliștea, accident rutier, un autoturism rasturnat, intre localitatile Glodeanu Silistea si Carligu Mic. Se intervine la acest moment cu echipaje de descarcerare, Smurd, 5 persoane implicate. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe pe DJ102H…

- O ambulanța ce se deplasa, duminica dimineața, pe un drum județean din Tulcea, a fost implicata intr-un accident rutier. Ambulanța a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. Șoferul și o asistenta medicala au fost raniți.. „Din primele verificari, a reieșit ca un barbat de 57 de ani din Tulcea,…

- Patru explozii puternice inregistrate la un depozit militar au distrus duminica, 7 martie, cartiere intregi din Bata, capitala economica a tarii, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres Potrivit BBC , care citeaza un bilanț provizoriu, cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte peste…

- Cine oameni au murit și 40 au fost raniți dupa un grav accident rutier care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe o autostrada din Polonia. Din primele informații, un autocar din Ucraina, in care se aflau 57 de calatori, toți cetateni ucraineni, a parasit carosabilul in apropierea unui popas…

- Cel putin 25 de persoane au murit si 30 au fost ranite vineri intr-un atac sinucigas cu masina-capcana comis asupra unui restaurant din Mogadishu, capitala Somaliei, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Atacul a lovit restaurantul Lul Yemeni, foarte popular, aflat in apropierea portului din oras.…

- Accidentul soldat cu doi morti si cinci raniti, produs joi seara pe autostrada, in judetul Arad, a fost provocat de un tanar de 29 de ani care nu avea permis de conducere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Arad.Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe A1, la kilometrul 526, pe sensul…

- In urma cu puțin timp, un polițist a murit intr-un accident de motocicleta in fața Palatului Parlamentului. Barbatul se afla pe motocicleta și era in timpul liber. Tragedia s-a petrecut pe bulevardul Libertații din Capitala.

- Un accident dramatic a avut loc pe o șosea din Texas, unde șase persoane au murit, 65 au fost ranite, in coliziune fiind implicate nu mai puțin de 133 de mașini. Autoritațile au intervenit de urgența, fiind vorba despre o adevarata tragedie.