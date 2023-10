Accident ca-n filme în Arad. Două mașini de poliție s-au ciocnit în timpul unei urmăriri, polițiști răniți Patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașinile de interventie in care se aflau s-au ciocnit. „In cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea unui autoturism. Autoturismul urmarit si-a continuat deplasarea, iar in orasul Santana, […] The post Accident ca-n filme in Arad. Doua mașini de poliție s-au ciocnit in timpul unei urmariri, polițiști raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, doua autospeciale de Politie au fost implicate intr-un grav accident care a avut loc in orasul Santana, judetul Arad, in timpul urmaririi unui autoturism in trafic. In urma impactului, patru politisti au fost raniti.

- Doua mașini de poliție s-au ciocnit in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce urmareau un șofer care nu a oprit la semnalul regulamentar. Patru polițiști au fost duși la spital. Sambata seara, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni desfașurate pe raza orașului Pancota, județul Arad, un echipaj…

- Sambata seara, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni desfașurate pe raza orașului Pancota, județul Arad, un echipaj de poliție a pornit in urmarirea... The post Accident cu doua masini de Politie la Santana. Dupa o urmarire, patru politisti au fost raniti si au ajuns la spital appeared first on…

- S-a intamplat in județul Arad. Doua autospeciale de Politie s-au ciocnit, sambata seara, intr-un accident produs in orasul Santana, in timpul urmaririi in trafic a unui autoturism. Patru politisti au fost raniti, fiind transportati la spital. ”In seara zilei de 28 octombrie a.c., in jurul orei 23:00,…

- Patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce doua autospeciale de interventie in care se aflau s-au ciocnit, anunța Agerpres."In cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea…

- Ca-n filme, dar a fost crunta realitate: un echipaj de poliție aflat in acțiune la Pancota a plecat in urmarirea unui autoturism. Insa, ajuns in Santana, in loc sa-l prinda pe fugar, polițiștii s-au tamponat cu o alta autospeciala de poliție. Patru polițiști au ajuns la spital. In cele din urma șoferul…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Ministrul Afacerilor Interne i-a criticat pe polițiști pentru ”scaderea – in unele inspectorate și de catre unii polițiști – exigenței și deontologiei profesionale” și cere o revitalizare a structurilor. Catalin Predoiu, aflat in vizita la Inspectoratele de Poliție Alba și Arad, a cerut oamenilor legii…