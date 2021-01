Stiri pe aceeasi tema

- O batrina de 80 de ani a ajuns la spital, cu diverse traumatisme, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs, marti, in jurul orei 11:00 pe strada Alecu Russo din Capitala. Potrivit oamenilor legii, la volanul masinii se afla un barbat de 56 de…

- O femeie a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa neregulamentar strada. Accidentul a avut loc in seara zilei de ieri, pe strada Alecu Russo din Capitala. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, impactul a avut loc in jurul orei 22:00.

- Accident violent pe strada Alecu Russo din Capitala. O mașina a intrat in plina viteza intr-un copac. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 16:30.

- Mai ceva ca in filme. Ziua in amiaza mare mascații au descins pe o strada din Capitala. Din imaginile video postate pe o rețea de socializare se observa cum un echipaj al forțelor de ordine urmarește un automobil. La scurt timp, mascații blocheaza automobilul și incatușeaza citeva persoane aflate in…

- O persoana a fost spulberata de o mașina in sectorul Rașcani din Capitala. Accidentul a avut loc pe strada Alecu Russo. Imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. Potrivit autorului postarii, impactul a avut loc in apropierea unei treceri subterane.

- Un taximetrist de 32 de ani, aflat in stare de ebrietate avansata la volan, a fost transportat la spital dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe traseul Chișinau-Balți. Potrivit poliției, accidentul a avut loc in preajma localitații…

- Trei masini au fost facute zob in urma unui accident produs aseara, in jurul orei 20:00, pe strada Petricani din Capitala. Potrivit martorilor, carambolul ar fi fost provocat de un șofer beat. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit.