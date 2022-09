Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul actor rus si director artistic al Teatrului Dramatic din Iaroslavl, Serghei Puskepalis, a murit marti intr-un accident de circulatie in timp ce se deplasa cu un autovehicul blindat pe care intentiona sa-l livreze armatei pro-ruse din Donbas, informeaza EFE.

- Mihail Gorbaciov, ultimul presedinte al Uniunii Sovietice inainte de dizolvarea acesteia, a murit la Moscova, la varsta de 91 de ani, potrivit unor declaratii oficiale, citate de CNN. Gorbaciov a murit dupa o boala indelungata, au transmis agentiile de stiri de stat din Rusia. „Mihail…

- Ultra-naționalistul rus Alexander Dugin i-a adus marți un omagiu fiicei sale, dupa ce aceasta a fost ucisa intr-un atentat cu mașina capcana la Moscova. Filosoful rus a spus ca Daria „a murit pentru Rusia”, potrivit Sky News, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O femeie in varsta de 36 de ani a murit in urma unui accident rutier produs duminica pe DN 6, in localitatea Remetea Mare, dupa ce autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu un autotren incarcat cu fructe, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Timis.

- Un tragic accident a avut loc luni in Teleorman. Trei copii și parinții lor au murit pe loc dupa ce mașina familiei s-a ciocnit frontal cu un TIR. Șoferul autotrenului susține ca autoturismul ar fi ieșit din coloana, intrand pe contrasens, tragedia a avut loc pe ​​DN 6, intre localitațile Vaceni și…

- Un tata din Moscova a devenit „erou” pe internet. Acesta a fost surprins in timp ce iși lovește puternic fiica minora, pentru ca a intrat cu mașina in alt automobil. Tot el a pus-o la volan, in timp ce statea in apropiere cu sticla de bere in mana, scrie SHOK .md.

- sursa foto: reporterbuzoian.ro Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata de 15 ani, din Vrancea, a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla, condusa de un baiat de aceeași varsta, tot din Vrancea, s-a rasturnat. Tinerii se indreptau cu viteza,…