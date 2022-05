Un localnic din Horpaz care s-a rasturnat cu masina BMW apoi a plecat acasa este cercetat de politisti. Barbatul se afla in autoturism cu sotia si un copil minor. Cel mai probabil, acesta a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe marginea drumului. Un trecator a observat autovehicolul si a sunat la 112, mai ales ca a observat pete de sange in interior. Ieri, politistii l-au chemat la audieri pentru a lamuri situatia. "La data de 21 mai, in jurul orei 20, politistii rutieri au fost sesizati despre faptul ca in localitatea Mogosesti a avut loc un accident rutier. Politistii s-au deplasat…