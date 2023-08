Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 7 ani din satul Zizin, județul Brașov, a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost calcat de mașina.In filmare se vede cum puștiul așteapta in fața porții sa traverseze strada. Un autoturism trece pe langa el, iar dupa cateva secunde, cand baiatul inainteaza, șoferul da brusc inapoi și il…

- Un barbat din Viseu de Sus a fost filmat de o camera de supraveghere cand, in timp se afla la volanul unui autoturism de teren, a intrat intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa.

- Un barbat din județul Buzau a fost prins vineri la volanul unei mașini circuland cu 243 km/h pe sectorul de autostrada A3, in județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, șoferul a fost prins cu aparatul radar de catre polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov intr-o acțiune pe sectorul de autostrada…

- Accidentul mortal ce a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Mihail Kogalniceanu a fost surprins de camerele de supraveghere.Din imagini se poate observa cum un pieton ce traversa strada a fost accidentat de un autotren. Reamintim ca in dimineata acestei zile, in jurul orei 07.30, politisti din…

- Copil lovit mortal de o mașina in timp ce traversa printr-un loc nepermis. Un copil in varsta de 6 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balaceanu, informeaza Inspectoratul de Politie (IPJ) Buzau. La fata locului…

- Șoferul unui autoturism care circula pe DN12A, pe raza localitații Straja, comuna Asau, a fost protagonistul unui accident spectaculos, dupa ce a zburat cu mașina cațiva metri buni de pe un pod, relateaza unupetrotus.ro. Accidentul spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere instalata intr-o…

- Accidentul produs joi dimineata in judetul Timis, in care o femeie de 45 de ani a fost ranita, a fost surprins de camerele de supraveghere, informeaza Info Trafic 24.Pe imagini se vede cum masina femeii este lovita de autoturismul care tracta remorca, se rastoarna si loveste un stalp. Potrivit sursei…