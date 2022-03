Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu implicarea a 98 de masini in statul american Oregon. Printre vehiculele avariate sunt si camioane. Potrivit politiei, accidentul s-a produs din cauza ghetii si a zapezii de pe carosabil.

- Doua mașini s-au șifonat serios dupa un impact violent care a avut loc astazi la pranz pe raza comunei Granicești. Accidentul a avut loc mai exact in zona unde se face bifurcația spre Radauți. Cel mai probabil una dintre mașini care rula dinspre Suceava a vrut sa faca stanga spre Radauți și s-a ciocnit…

- Patru persoane, intre care un copil, au fost raniti intr-un accident produs, sambata, pe Calea Bacaului din municipiul Onesti. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. "O persoana in varsta de 60 ani a fost descarcerata si…

- Mai mulți copaci au fost doborați și crengi rupte de rafalele de vant, aseara in capitala. Pompierii au avut misiunea sa intervina pe strada Nicolae Costin nr.6/1 pentru a inlatura o placa metalica de pe un bloc de locuit care risca sa cada in gol. Serviciile municipale de-a lungul nopții au lichidat…

- In aceasta noapte pompierii din municipiul Chișinau au intervenit pentru a stinge trei automobile cuprinse de flacari, transmite Noi.md. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 03:09. Potrivit informațiilor recepționate o mașina de model Mitsubishi Outlander a luat foc in curtea blocului de…

- Un camion și o mașina au facut accident in localitatea Coșbuc. De la eveniment nu au fost raportate victime. Un echipaj de pompieri și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud au intervenit in localitatea Coșbuc la un accident fara victime. In accident au fost implicate doua…

- Accident in lanț, in aceasta dimineața, in zona Salajan, din Capitala.Potrivit primelor informații, peste 20 de autoturisme s-au ciocnit dupa ce au derapat și au scapat de sub control.Din relatarile martorilor, șoseaua ar fi fost udata de aspersoarele care au pornit cu puțin timp inainte. Din cauza…

- A ajuns sub rotile unei masini, chiar pe trecerea de pietoni. Un barbat de 49 de ani a fost lovit de o masina care a trecut peste el in timp ce traversa strada pe culoarea verde. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 12:00, pe strada Stefan cel Mare din Capitala.