Accident azi-noapte, în zona Lidl de pe B-dul Saturn Aseara, in jurul orei 22.45, pe bulevardul Saturn din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, respectiv o autoutilitara și un autoturism. In urma producerii accidentului rutier au rezultat doua victime, care au fost transportate la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. „La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor producerii accidentului rutier”,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

