Accident aviatic - O singură persoană a supraviețuit - Unde a avut loc tragedie Cel putin cinci persoane au murit, iar alta a fost ranita dupa ce un elicopter s-a prabusit in zona unui ghetar din statul american Alaska, afirma surse citate de postul ABC News.Accidentul aerian a avut loc in zona Ghetarului Knik, situat la 80 de kilometri est de orasul Anchorage. Nu este clar daca elicopterul s-a prabusit pe ghetar sau in apropierea acestuia.Echipele de interventie au localizat duminica dupa-amiaza (in cursul noptii de duminica spre luni, ora Romaniei) resturile elicopterului si au gasit cinci persoane decedate si un ranit.Persoana ranita este in stare grava si a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

