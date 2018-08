Accident aviatic la Suceava. Cel de-al doilea pilot in coma, cu multiple traumatisme. Va fi transportat cu un elicopter SMURD la Iasi

Accident aviatic la Suceava. Cel de-al doilea pilot in coma,…

Cel de al doilea pilot implicat in accidentul aviatic ce a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava, se afla in coma, el urmand sa fie dus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, a declarat, pentru AGERPRES, prof.univ.dr Diana Cimpoesu. Pacientul este in coma. El a suferit un traumatism cranio cerebral deschis, contuzie toraco abdominala, fractura de gamba. Este intubat ventilat mecanic si va ...