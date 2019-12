Stiri pe aceeasi tema

- Ramasite umane au fost gasite pe mare, in largul varfului de sud al continentului american, la locul ”disparitiei” unui avion militar chilian, de negasit de doua zile, la bordul caruia se aflau 38 de persoane, a anuntat un oficial regional, relateaza AFP.

- Armata aerului din Chile a anuntat luni ca a pierdut ''contactul radio'' cu un avion militar C130, cu 38 de persoane la bord, care decolase din Punta Arenas (sud) spre o baza din Antarctica, relateaza marti AFP.''Un avion C130 Hercules a decolat la ora 16.55 (19.

- Un neobișnuit accident aviatic a avut loc in Alpii italieni: un avion s-a "incurcat" in cablurile aeriene ale unui teleschi. Echipele de salvare au facut fotografii in care aparatul atarna, cu susul in jos, scrie stiri.tvr.ro.