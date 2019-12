Stiri pe aceeasi tema

- Am gasit unele fragmente de avion si ramasite ale unor persoane care se aflau la bord”, a declarat presei Jose Fernandez, intendentul regiunii Magallanes, din extremul sud al Chile.Armata chiliana a anuntat anterior descoprirea, de catre nava Antarctic Endeavour, a unor fragmente care ar…

- Avionul, de tip Hercules C130, a decolat de la baza Chabunco din Punta Arenas, in punctul extrem din sudul Chile, luni, la ora locala 16.55 (21.55, ora Romaniei), catre baza antarctica Eduardo Frei. Contactul radar cu avionul de transport militar a fost "pierdut" la ora locala 18.13 (23.13, ora Romaniei),…

- Autoritatile militare din Chile au anuntat luni ca au pierdut ''contactul radio'' cu un avion militar cu 38 de persoane la bord, care decolase din Punta Arenas (sud) spre o baza din Antarctica, potrivit CNN. Aeronava C-130 Hercules decolase din capitala chiliana Santiago spre baza din…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 07:00 ora Romaniei , scrie agerpres.ro. Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora…

