Accident aviatic în Siberia soldat cu cel puțin 7 morți Un accident aviatic a avut loc miercuri in Siberia. Cel putin sapte persoane au murit dupa ce un avion cargo a aterizat fortat si a luat foc, miercuri, in estul Siberiei, afirma surse citate de Agentia France-Presse. Avionul, de tip Antonov An-12, a efectuat o aterizare fortata in apropierea orasului Irkutk, a comunicat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform orange.ro . Aeronava cargo, care decolase din Iakutk, a luat foc imediat dupa impactul cu solul. Serviciile de intervenție au raportat ca in acest accident aviatic din Siberia cel puțin 7 persoane au decedat Conform unor surse… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

