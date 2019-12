Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de linie cu 100 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp dupa ce a decolat, vineri, de la Almaty, in Kazahstan, iar cel putin 15 persoane au murit, au anuntat autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP potrivit news.roAvionul - de tip Fokker-100 - apartinand…

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…

- Cel puțin patru membri ai echipajului unui avion cargo de tip Antonov-12 care a aterizat vineri dimineața de urgența in vestul Ucrainei au decedat, au informat oficiali ucraineni, citați de Reuters, informeaza Mediafax.

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit la aterizare, in Ucraina. Se pare ca piloții au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanța de 1,5 km de aeroport. Presa din Ucraina susține ca este vorba despre un avion militar…

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Un avion militar din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial cu 13 persoane la bord s-a prabușit și a luat foc pe aeroportul Hartford din statul american Connecticut, dupa ce s-a confruntat cu probleme tehnice la decolare, șapte dintre ei pierzandu-si viata, potrivit Associated Press.Citește…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…