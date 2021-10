Accident aviatic în Germania: Două persoane au murit Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit luni in muntii Siebengebirge din Germania, informeaza dpa citata de Agerpres. Aeronava trebuia sa aterizeze la Hamburg. Victimele nu au fost inca identificate. Cadravele au fost recuperate din epava, conform unui purtator de cuvant al politiei. Parti ale avionului au fost imprastiate pe o suprafata de peste 1.000 de metri patrati ca urmare a impactului cu solul. Nu este clar ce a cauzat prabusirea avionului. Avionul a decolat de pe aerodromul Hangelar din Sankt Augustin, in apropiere de Bonn, si s-a prabusit la scurt timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele, care nu au fost inca identificate, au fost recuperate din epava, a informat un purtator de cuvant al politiei.Parti ale avionului au fost imprastiate pe o suprafata de peste 1.000 de metri patrati ca urmare a impactului cu solul.Nu este clar ce a cauzat prabusirea avionului bimotor cu elice…

- Intre cei decedați sunt și cei doi piloți, potrivit Tass. Avionul s-a prabușit imediat dupa decolare, la mai puțin de un kilometru de aeroport. In acest moment, anchetatorii iau in calcul varianta unei defecțiuni tehnice sau a unei erori umane. „La bord erau mai mulți pasageri decat erau prevazuți de…

- Patru persoane au murit pe loc, iar alte doua au ajuns, in coma, la spital, duminica, dupa cel mai teribil accident produs in ultimii ani pe autostrada A5, in Hessen, informeaza Observatornews.ro . Nenorocirea s-a produs pe autostrada A5, in apropiere de Friedberg, iar imaginile suprinse la fața locului…

- Tragedie fara margini in Germania! Patru persoane au murit, iar alte trei au ajuns in stare grava la spital, dupa cel mai grav accident petrecut in ultimii ani pe Autostrada A5 din Hessen. Inclusiv echipajele de salvarea ajunse la fața locului au fost ingrozite de dimensiunea dezastrului.

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare. Acestea au vizat presupusi membri ai unei grupari, care ar fi inselat peste 5.000 de persoane, cu anunturi online fictive. Cei inșelați erau in special din strainatate. Prejudiciul este estimate la peste 2.000.000 de euro.…

- Un tren a lovit un autoturism, duminica, la o trecere la nivel cu calea ferata de la periferia municipiului Miercurea Ciuc. In urma impactului masina a luat foc, iar incendiul s-a extins pana la una dintre locomotivele trenului. Doua persoane aflate in autoturism au murit carbonizate, iar cei aproximativ…

- Cutremurul cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Ca urmare a dezastrului, in Haiti s-a declarat stare de urgenta pentru o luna. Sunt cel puțin 227 de morți in urma cutremurului, potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritațile din Haiti, informeaza…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.