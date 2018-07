Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lutpa Mig 21 Lancer al Forțelor Aeriene Romane s-a prabușit, sambata, la Baza Borcea din Fetești, in județul Constanța, la un spectacol aviatic. Momentan nu se știe daca pilotul sau piloții avionului a scapat teafar. Vezi galeria foto + 2 + 2 Dupa ce s-a izbit de pamant, aparatul de zbor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta efectueaza in aceste momente o simulare de interventie la un accident aviatic.Statia Tuzla intervine cu doua autospeciale de stingere si un SMURD B, la un accident aviatic cu elicopter prabusit in zona aerodromului Tuzla, cu o victima in interior. ...

- Un accident de aviatie s-a produs, astazi, in comuna Baleni, judetul Galati. Un avion utilitar a aterizat fortat.Avionul utilitar care a aterizat fortat a lovit remorca unui camion care se deplasa pe camp, iar in urma impactului a izbucnit un incendiu la un lan de grau.

- Un miting aviatic, cu peste 30 de aparate de zbor ultrausoare, avioane, motodeltaplane si motoparapante, din toata tara, va avea loc sambata, in comuna braileana Vadeni, a anuntat organizatorul evenimentului, Aerial Club Galati. La spectacolul aviatic vor putea fi admirate si aeronave de lupta ale Fortelor…

- Un avion de pasageri Airbus 330 al companiei aeriene Asiana a intrat in coliziune cu o aeronava Airbus 321 a firmei Turkish Airlines, in timpul rularii pe o pista a Aeroportului Ataturk din Istanbul, in urma incidentului unul dintre avioane a fost avariat serios, insa nu s-au inregistrate victime.

- Un pilot si doi copiloti libieni au fost ucisi duminica in prabusirea unui avion cargou ce deservea un camp petrolier in sudul Libiei, potrivit unei surse militare. Avionul s-a prabusit la cateva min...

- Un supraviețuitor al unui accident aviatic a fost ucis chiar de elicopterul care urma sa-l salveze. Barbatul ramasese izolat intr-o regiune izolata din Columbia, in urma unui accident aviatic. Dupa șapte...

- Accident aviatic in statul american Arizona. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe un teren de golf din preajma orașului Phoenix, dupa care a izbucnit in flacari. Autoritațile locale au confirmat ca toți cei aflați la bord au murit.