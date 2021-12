Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital, marti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe raza localitatii sucevene Badeuti, potrivit Agerpres. Potrivit ISU Suceava, la fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti…

- Doua mașini in care se aflau șașe persoane s-au ciocnit luni seara pe DN7 in localitatea Tartasesti, județul Dambovița. In urma impactului, doua persoane au murit, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost ranite, potrivit Agerpres . La fata locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Detasamentul…

- Trei persoane au decedat, iar o a patra, aflata in stare de inconstienta, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier produs, joi, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, toate cele patru victime…

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar a patra, aflata in stare de inconstienta, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier produs, joi, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, citat de Agerpres . Șoferul unui Audi…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DJ 152A, intre localitatile Iernut si Lechinta. Potrivit IPJ Mures, din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism, inmatriculat…

- „Poliția a fost sesizata în jurul orei 19.25 cu privire la un eveniment rutier produs în Turda între doua autovehicule, la intersecția strazii Calea Victoriei cu strada Izvor. Din primele informații, conducatorul…

- O persoana a decedat, iar o alta a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs, luni, pe raza localitatii sucevene Valea Putnei, informeaza Agerpres . Potrivit ISU Suceava, accidentul s-a produs din cauza coliziunii unui microbuz cu un autotren. La fata locului au intervenit pompierii militari…

- Este vorba despre un bebeluș cu varsta sub un an, din județul Suceava, și despre un copil cu varsta de 7 ani, din județul Iași.Ambii copii prezentau comorbiditați.Bilanț coronavirus 30 septembrieIn ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…