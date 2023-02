Accident auto cu doi răniţi într-o localitate din vestul ţării Grav accident de circulatie in localitatea Turnu, din judetul Arad. Un sofer a intrat cu masina intr-un alt autoturism iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Azi dupa pranz, in jurul orei 12.23, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre un eveniment rutier. Un barbat in varsta de 49 de ani, din Zabrani, […] Articolul Accident auto cu doi raniti intr-o localitate din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

