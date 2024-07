Accident, acum, pe DN1. O femeie a fost rănită La acest moment, pe DN 1, intre localitațile Mandra și Fagaraș, din județul Brașov, traficul rutier se desfașoara in mod alternativ, ca urmare a producerii unui accident de circulație. In accident au fost implicate doua autovehicule, un autoturism și un tir, iar in urma incidentului, o femeie, conducatoare a autoturismului, a beneficiat de sprijin din partea cadrelor medicale prezente la fața locului. La locul incidentului sunt directionate echipaje ale poliției, acestea urmand a efectua cercetari pentru lamurirea imprejurarilor și condițiilor in care s-a produs accidentul. Poliția Rutiera Brașov… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

