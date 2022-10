Stiri pe aceeasi tema

- Acum o jumatate de ora s-a produs un accident rutier pe raza satului Pietroasa comuna Moldovenești. Din primele informații un autoturism s-a rasturnat. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri, poliția și cei de la descarcerare. Revenim cu detalii. Arhiva foto. Articolul Accident acum la…

- Vineri dimineața a avut loc un accident rutier intre doua mașini in localitatea Manastirea, comuna Mica din județul Cluj. In urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. „Accident rutier produs in jurul orei orei 06.40, pe DJ172F, la intersecția cu DJ 161D,…

- De puțin timp s-a produs un accident rutier la intrare in Turda in zona benzinariei Lukoil. Impactul a survenit intre un autoturism și un camion. Din primele informații accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Revenim cu detalii. UPDATE: Sergentul-major Paul Olar de la ISU Cluj a declarat pentru…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz. Doua persoane au fost ranite in urma impactului. UPDATE: Conducatorul microbuzului a pus frana, insa nu a putut evita impactul. Urma de franare s-a intins pana la 38 de metri. UPDATE: Șoferul…

- In urma cu o jumatate de ora a fost semnalat un grav accident rutier pe drumurile din județ, mai exact intre Ciucea și Negreni. Din primele informații impactul a survenit intre doua autoturisme și a fost extrem de violent. Trei persoane sunt incarcerate. Deocamdata nu se cunoaște starea victimelor.…

- In urma cu o jumatate de ora a fost semnalat un grav accident rutier pe drumurile din județ, mai exact intre Ciucea și Negreni. Din primele informații impactul a survenit intre doua autoturisme și a fost extrem de violent. Trei persoane sunt incarcerate. Deocamdata nu se cunoaște starea victimelor.…

- In urma cu cateva minute s-a produs un nou accident rutier la Turda. De aceasta data pe strada Clujului, nr.100. Coliziunea a avut loc intre un autoturism și o motocicleta. La fața locului se afla mobilizate echipajele de intervenție, pompierii , poliția și un echipaj medical. Revenim cu detalii. Articolul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6 (E 70), la intersecția cu DJ 608, in apropierea localitații carașene Teregova. In coliziune au fost implicate un tir și doua autoturisme, iar o persoana a ramas incarcerata. In total, in accident au fost implicate cinci persoane (patru adulți și…