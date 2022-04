Accident. A iesit cu masina de pe carosabil Un accident soldat cu pagube materiale a avut loc astazi, 2 aprilie, intre localitatile Odoreu și Martinesti. Potrivit oamenilor legii, șoferul unui Vw a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

