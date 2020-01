Stiri pe aceeasi tema

- Accesul vizitatorilor in Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala este restricționat din cauza gripei, informeaza reprezentanții spitalului. In aceasta unitate au fost confirmate doua cazuri de gripa de tip A, anunța MEDIAFAX.Avand in vedere faptul ca in perioada 15 - 20 ianuarie…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București suspenda cursurile in noua școli și gradinițe din Capitala, incepand de marți, timp de trei zile, din cauza numarului de cazuri de gripa inregistrate.

- Un barbat de 76 de ani, nevaccinat, a murit din cauza gripei porcine, la Spitalul Municipal Hunedoara. Acesta este primul deces din judet, in acest sezon, la care a fost confirmat virusul gripal AH1N1.

- Vulcanul Taal, aflat la doar 66 de kilometri sud de Manila, a aruncat cenusa si aburi pana la 100 de metri in aer, duminica, determinand autoritatile filipineze sa ridice nivelul de alerta cu privire la o eventuala eruptie de amploare, transmite DPA. Eruptia freatica a fost precedata de…

- Ministerul Sanatații intenționeaza sa deruleze in 2020 un proiect pilot pentru tratarea in ambulatoriu a cel puțin 200 de pacienți cu tuberculoza din București, in cadrul unui proiect mai amplu de control al maladiei finanțat din Fondul Global de Lupta impotriva Tuberculozei și Malariei, anunta 360MEDICAL.ro.Proiectul…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala in zilele de 21 si 22 decembrie, pe mai multe artere, cu prilejul organizarii unor actiuni de comemorare a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, a anuntat, joi, Brigada Rutiera.

- Pe 18 noiembrie, Direcția de Sanatate Publica (DSP) a efectuat un control la Facultatea de Drept din cadrul Universitații București in urma unei sesizari a doua cazuri de TBC. DSP a constatat ca universitatea n-a respectat normele de igiena.Primul caz de TBC a fost depistat in 21 octombrie 2019, iar…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu a restrictionat nimanui accesul la dezbaterile publice organizate la sediul institutiei, pentru ca toate aspectele si opiniile primite sunt importante, a afirmat, luni, intr-o dezbatere publica, Corneliu Manescu, director general adjunct…