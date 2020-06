Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost modificata Hotararea de Guvern 394/2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri. ‘Acest acces pe plaja a fost reglementat prin Hotararea Guvernului 394/2020,…

- "In hotararea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, intr-adevar am specificat ca pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, mentionez, accesul se face cu sezlonguri care trebuie sa fie la 2 metri (distanta unul de altul - n.r.). Aici o sa facem o revenire pentru ca asta…

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a anunțat ca se vor redeschide salile de fitness și culturism, odata cu cea de-al treia etapa a masurilor de relaxare . Acesta a discutat cu reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica și despre regulile ce vor trebui…

- Pentru buna desfasurare a activitatii de judecata si pentru asigurarea distantarii sociale, in vederea respectarii regulilor de disciplina sanitara, va rugam sa va prezentati la instanta doar la ora la care ati fost citat, cu purtarea obligatorie a mastii de protectie, sa respectati indicatiile personalului…

- Transportul public in Iași se reiadupa data de 15 mai, dar cu anumite restricții, a anunțat primarulMihai Chirica. Nu se va permite accesul calatorilor decat cu mascași manuși, precum și in limita locurilor de pe scaune, aprecizat edilul.„Accesul in mijloacele de transportva fi in limita locurilor de…

- Ambasada Romaniei la Paris scrie pe pagina de facebook: "Ca urmare a numeroaselor intrebari primite de Ambasada pe aceasta tema, precizam ca, deocamdata, accesul lucratorilor detașați și sezonieri NU este permis in Franța. Accesul cetațenilor straini pe teritoriul francez este permis doar daca se face…

- Primaria Alba Iulia a luat decizia redeschiderii Pieței Agroalimentare Volante din Cetate in ziua de vineri, 17 aprilie 2020. Piața va funcționa intre orele 08.00 – 12.00. Accesul este permis doar producatorilor agricoli locali. Condițiile impuse pentru funcționarea pieței volante: – vanzarea produselor…