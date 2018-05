Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest, care se vor desfasura la Sofia, in Bulgaria. Pe agenda reuniunii informale a Consiliului European de miercuri se afla subiecte care vizeaza domeniile…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat ca Londra va analiza impreuna cu aliatii sai ''optiunile'' in cazul in care presedintele sirian, Bashar Al-Assad, va folosi din nou arme chimice impotriva poporului sau, dar ca nu este insa nimic planificat, relateaza Reuters.…

- Statele Unite estimeaza ca liderul sirian Bashar al-Assad a folosit armament chimic de cel putin 50 de ori de la inceputul conflictului din Siria, a declarat vineri ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, transmit Reuters si dpa. "Cea mai recenta utilizare de catre Al-Assad a gazului toxic impotriva…

- Ambasadorii Rusiei și SUA s-au certat din nou la Consiliul de Securitate la Organizației Națiunilor Unite (ONU), in contextului atacului chimic din Siria. Vassili Nebenzia, ambasadorul rus la ONU, a spus ca incidentul soldat cu zeci de morți in orașul Douma, aflat in apropierea Damascului, a fost inscenat,…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica, a estimat vineri, la Geneva, Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Zeid Ra'ad Al-Hussein, transmit Reuters si AFP. ''Aceste…