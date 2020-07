Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Lituania a hotarat ca, incepand de, luni, 13 iulie, sa interzica accesul cetațenilor romani. Masura este reevaluata saptamanal in funcție de evoluția situației epidemiologice din Romania.

- ”MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate de catre autoritatile norvegiene Ambasadei Romaniei la Oslo, persoanele care se deplaseaza din Romania in Regatul Norvegiei vor continua, si dupa data de 15 iulie , sa fie supuse regimului aplicabil in prezent, adica vor fi plasate…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a exprimat, vineri, ingrijorarea privind numarul mare de bolnavi de COVID-19 si spera ca celelalte tari europene, printre care si Italia, sa nu interzica accesul cetatenilor romani din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. "Am vazut chiar aseara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca, incepand de joi, cetațenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda „le este recomandata ferm auto-izolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile” din momentul intrarii pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos.De asemenea, MAE precizeaza ca,…

- Romania s-ar putea sa primeasca nedoritul cartonas rosu din cauza numarului mare de cazuri inregistrate in ultimele zile. Adica nu vom fi primiti in anumite tari sau vom intra in carantina timp de 14 zile o data ce am ajuns in altele.

- Bugetarii din autonomia gagauza vor munci de acasa. Decizia a fost luata de catre Comisia regionala extraordinara de sanatate publica, ca urmare a situatiei epidemiologice complicate, transmite gagauzinfo.md.

- 93 de cetateni romani au fost repatriati din Malta, in noaptea de luni spre marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), conform Agepres.Transportul vine in continuarea demersurilor intreprinse alaturi de Ministerul Transporturilor pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani…