"Acordul pe care noi suntem pregatiti sa il discutam este 'zero tarife, zero cote, zero dumping'. Accesul la pietele noastre va fi, asadar, proportional cu angajamentele luate in raport cu regulile echitabile ale jocului'', a declarat Barnier, subliniind ca Regatul Unit va trebui sa respecte aceste reguli.



''Acordul care ne va lega de aceasta tara nu poate fi acelasi ca cele pe care noi le-am semnat cu tari terte'', precum Canada si Japonia, a adaugat oficialitatea europeana, el evocand ''proximitatea inedita si interdependenta economica'' pe care UE le are cu Regatul Unit.



Michel…