Accesul pe un teren pitoresc, cultivat cu floarea-soarelui, a fost INTERZIS din cauza invaziei amatorilor de selfie-uri, care au creat haos

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, considera ca noul semn electoral al PNL Suceava poate fi „groapa si floarea-soarelui". Dan Ioan Cusnir a spus ca in curand sucevenii din diaspora se vor intoarce acasa, iar in Suceava vor fi intampinati cu gropi in ...

- Aproximativ patru sute de persoane au foost evacuate, joi, din Aeroportul Sibiu, dupa ce in terminal s-a simtit un miros intepator de la o substanta necunoscuta. La fata locului se afla mai multe echipaje de pompieri.Reprezentantii Aeroportuluii Sibiu au auntat, joi, ca din cauza unui miros…

- Tudorel Toader le-a interzis jurnaliștilor prezenți, joi, la Ministerul Justiției accesul in sediul instituției. Deși afara ploua, ziariștii nu au fost primiți nici macar in holul ministerului.Saptamana trecuta, jurnaliștii acreditați au reclamat pe rețelele de socializare ca nu li s-a permis…

- Accesul suporterilor ploieșteni care poarta insemnele echipe locale, Petrolul Ploiești, a fost interzis la amicalul dintre Romania și Finlanda, pentru a evita eventualele conflicte fanii marii rivale, Rapid București. ...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a s-a aratat rezervat, duminica, in privința aderarii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), dupa reacția directorului organizației exprimata in legatura cu decizia CCR.„Uitați-va la reacțiile in urma deciziei Curții Constituționale,…

- O mama din Arkansas, SUA, a acuzat un restaurant ca il discrimineaza pe fiul ei de trei ani care s-a nascut fara maini. William Bancrof s-a adaptat la o viața pe care o traiește fara sa aiba membrele superioare . A fost incurajat sa fie independent chiar daca s-a nascut fara maini, așa ca pentru a…

- Ministerul Agriculturii a anuntat marti ca, in perioada 16 aprilie-14 mai, la nivelul fiecarui judet, au fost constituite echipe de control formate din inspectori oficiali ai inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor…