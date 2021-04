Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, cetatenii care vin din Romania fiind obligati sa prezinte un test COVID negativ si sa stea in izolare timp de cinci zile.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat modificarea condițiilor de intrare in Cehia. Cetațenii care ajung din țari incluse pe lista portocalie, roșie sau roșu inchis, printre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ. De asemenea, calatoriile in scop turistic sunt interzise. MAE precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat sambata ca autoritatile cehe au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehia, in contextul pandemiei de COVID-19, iar noile masuri se aplica de vineri, 5 februarie 2021, informeaza Agerpres. Potrivit MAE, persoanele care sosesc in Republica Cehia…

- Toate persoanele care ajung in Germania, dupa ce s-au aflat intr-una din "zonele de risc", inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Calatorii pot efectua un astfel de test pe teritoriul Germaniei, imediat dupa sosire, informeaza…

