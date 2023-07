Stiri pe aceeasi tema

- Accesul parinților, care vor sa faca singuri dreptate copilului lor la școala, va fi restricționat in anul școlar 2023-2024. Situația este reglementata de noua lege a invațamantului preuniversitar – Legea 198/2023. La alineatul 1 din noua lege scrie clar: „Personalul didactic de predare are dreptul…

- Noul an școlar aduce noutați și pentru parinți, nu doar pentru elevi. Potrivit noii legi care reglementeaza invațamantul preuniversitar, vor fi stabilite cu exactitate condițiile in care parinții ori insoțitorii copiilor vor avea acces in școli.

- Restituirile TVA catre agenții economici din autonomia gagauza se vor face din bugetul UTAG. Un astfel de proiect de lege a fost inregistrat astazi de deputatul PAS Radu Marian. Potrivit lui, „va aduce mai multa corectitudine in relația dintre bugetul național și bugetul UTAG”.

- „Intre noi, parinții!”, sambata și duminica, 8 și 9 iulie, intalniri adresate parinților cu copii cu varste intre 6 și 14 ani. Psihologul Andreea Partene: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/BD-tema-zilei.mp3 Mesajul Andreei: Copilul meu nu are prieteni de varsta lui! Deși are…

- O treime dintre romani sunt de parere ca invațamantul tradițional pregatește in mica și foarte mica masura un copil pentru viața, arata un studiu Reveal Marketing Research, astfel ca 63% dintre parinții romani sunt dispuși sa plateasca suplimentar pentru a-și sprijini copiii in accesarea diferitelor…

- Horoscop special pentru luna iunie! Astrele aduc vești bune pentru unele zodii, care incep vara cu dreptul. Prima luna din sezonul cald le aduce unor nativi bani de ii intorc cu lopata. Norocul financiar ii urmarește și le aduce caștiguri la care nici nu visau. Vezi daca te numeri printre norocoși!…

- Accesul pe strada care leaga Calea Buziașului de zona stadionului Dan Paltinișanu va fi restricționat pentru organizarea unui eveniment sportiv care promoveaza sanatatea. Compania HELLA Romania, parte din grupul global FORVIA, organizeaza, in 20 mai 2023, evenimentul pentru angajați FORVIA Olympics.

- Incident de securitate, miercuri dimineața, la Palatul Parlamentului. O invitata a partidului AUR a incercat sa intre in cladire cu patru gloanțe. Elena Cirligeanu, sefa Tineretului AUR, a incercat sa intre in Parlament cu patru gloante. Femeia a incercat sa introduca 4 gloanțe letale in Parlament Potrivit…