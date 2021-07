Stiri pe aceeasi tema

- ”Accesul la vaccinuri a devenit principala linie de ruptura care imparte relansarea mondiala in doua blocuri”, subliniaza FMI in previziunile mondiale actualizate si publicate marti. De o parte se afla majoritatea economiilor avansate, care au acces la vaccinuri anticovid si ”se pot astepta la o normalizare…

- OPEC a anticipat joi ca cererea mondiala de petrol va crestere astfel incat va atinge nivelul anterior pandemiei de Covid-19 in 2022, sustinuta de cresterea din Statele Unite, China si India, transmite Reuters. Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%,…

- Se preconizeaza ca economia europeana se va redresa mai rapid decat se estimase anterior, economia Romaniei urmand sa creasca cu 7,4% in 2021 si 4,9% in 2022. In primul trimestru al anului, activitatea a depașit așteptarile, iar in al doilea trimestru, imbunatațirea situației sanitare a determinat o…

- Investitiile in proiectele verzi sunt foarte atractive si ar putea insemna un plus de 5,7 puncte procentuale la cresterea economica a Romaniei in urmatorii sase ani, potrivit lui Florin Dragu, director Stabilitate Financiara in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). El a participat…

- Banca Mondiala si-a imbunatatit, marti, estimarile privind evolutia economiei Romaniei, atat pentru anul acesta cat si pentru anul viitor, in conditiile in care se asteapta ca economia mondiala sa inregistreze in 2021 cea mai puternica crestere din ultimii 80 de ani. Conform celei mai recente editii…

- Exporturile de ceasuri “swiss made” revin la nivelurile pre-pandemice, stimulate de cererea puternica din China și Statele Unite. Livrarile au crescut cu 2%, pana la 1,8 miliarde de franci elvețieni(2 miliarde de dolari) in aprilie, comparativ cu aceeași luna din 2019, potrivit Federației industriei…

- India primește o noua lovitura dupa ce autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri, scrie Reuters. Situația din aceasta țara se agraveaza de la o zi la alta, pe masura ce sunt inregistrate noi recorduri…