Accesul la Untold, doar cu certificate digital european Organizatorii festivalului Untold au anunțat luni ca la ediția din acest an accesul se va face doar cu certificat digital european Covid-19 sau cu testare rapida antigen. Organizatorii susțin ca in acest fel iși pastreaza angajamentul de a face unul dintre cele mai sigure evenimente din Europa, care sa devina un model global. Astfel, participanții […] The post Accesul la Untold, doar cu certificate digital european first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

