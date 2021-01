Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror vârsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita „jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala, informeaza AFP.Autoritatea italiana…

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala, noteaza AFP. Autoritatea…

- Incidentul a avut loc intr-o benzinarie de pe autostrada A1.Parinții, de origine bulgara, și-au lasat pentru cateva momente copilul de 2 ani, singur, in mașina, cu cheile in contact. Cand au revenit la mașina și-au dat seama ca micuțul lor a reușit sa activeze sistemul de blocare al ușilor. Pentru ca…

- Se va intampla in etapa a treia, cea care cuprinde populatia generala. Centrele de vaccinare de tip drive through ar urma sa primeasca persoana inscrisa intr-un circuit usor de parcurs, cu trei opriri in puncte fixe. Accesul se va face numai cu masina personala. Va fi masurata temperatura la bariera…

- Donald Trump a fost suspendat de pe Twitter și Facebook dupa ce a transmis susținatorilor care au atacat Parlamentul SUA un mesaj video. Acesta le-a transmis protestarilor ca „sunt iubiți”, inainte de a le spune sa plece acasa. De asemenea, a repetat afirmații false cu privire la frauda electorala.…

- Ziariștii argentinieni susțin ca fostul mare jucator de fotbal, Diego Maradona, a incetat din viața din cauza unui stop cardiac. Diego Armando Maradona avea 60 de ani și suferise o intervenție chirurgicala pe creier și conform jurnalistilor din America de Sud, el a fost luat cu ambulanța de la locuința…

- Cunoscutul cantareț se afla in plin divorț de soția sa, divorț din care nu lipsesc scandalurile. In varsta de 48 de ani, artistul a rabufnit dupa atacurile din ultima vreme ale celei care i-a fost soție in ultimii 23 de ani."De aproape doua luni am intrat din nou in silenzio stampa, din dorința de a…

- Situație incordata in satul Varnița din raionul Anenii Noi. Mai mulți cetațeni au blocat accesul la o secție de votare din localitate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, situația este sub controlul oamenilor legii, iar alegatorii pot intra liber in secție.