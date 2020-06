Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targoviște anunța ca luni, 15 iunie, se va redeschide parțial Complexul Turistic de Natație (terenurile de sport, piste Post-ul Luni, se redeschide parțial Complexul Turistic de Natație. DETALII apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accesul in salile de fitness ce vor fi redeschise din 15 iunie, va fi facut doar pe baza de rezervare, iar fiecare persoana va avea alocata o suprafața de șapte metri patrați pentru activitatea sportiva individuala, spune ministrul Sportului, Ionuț Stroe.

- Președintele Klaus Iohannis a facut anunțul. Se vor redeschide terasele. "Incepand din 1 iunie cateva activitați care au fost interzise vo redeveni posibil. Se redeschid terasele. Este clar ca aici e nevoie de unele masuri foarte speciale, mesele vor fi la cel puțin doi metri, vom putea sta maxim…

- Muzeul Județean din Bistrița și-a deschis porțile și va sta la dispoziție, de cand cu noile masuri de relaxare. Cu o excepție. Accesul este interzis in continuare in una dintre cele mai valoroase resurse naturale și științifice din județul Bistrița-Nasaud și din Romania. Din fericire, imagini spectaculoase…

- “In urmatoarele doua saptamani ne propunem o revenire progresiva la procesele si programele de vanzare specifice Orange. Magazinele Orange isi vor desfasura activitatea dupa protocoale stricte ce au ca scop mentinerea gradului sporit de protectie a clientilor si a angajatilor. Vom urmari atent evolutia…

- Agențiile terestre din Romania pot sa-și reprimeasca clienții, cu respectarea unor masuri de igiena și de distanțare intre pariori, informeaza gsp.ro, care citeaza surse din industria pariurilor.Incheierea starii de urgența duce și la redeschiderea caselor de pariuri terestre, inchise in ultimele doua…

- Premierul Orban a declarat joi, in cadrul unei conferite de presa, intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credinciosilor: Suntem in curs de evaluare.Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea va fi graduala, a adaugat premeirul.Intrebat daca in prima runda…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, intr-o conferinta de presa online, ca transportul public local va fi accesibil tuturor locuitorilor dupa data de 15 mai, dar vor fi pastrate restrictiile actuale. „Accesul in mijloacele de transport va fi in limita locurilor de pe scaune, iar fiecare calator va avea…