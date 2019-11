Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile irakiene au taiat din nou in totalitate internetul la Bagdad si in sudul tarii, unde s-a extins miscarea de contestare, in noaptea de luni spre marti, dupa o zi de confruntari in Capitala, inclusiv in apropierea cladirilor oficiale, informeaza France Presse. Potrivit organizatiei neguvernamentale…

- Guvernul din Peru a anunțat miercuri planurile pentru un pachet ambițios de reforme, printre care se numara și servicii de sanatate mai bune și un salariu minim mai ridicat, pe fundalul protestelor regionale împotriva reformelor de piața și a nedreptații sociale care au afectat și țarile vecine,…

- Autoritațile de la Santiago de Chile, capitala statului Chile, au declarat sambata starea de urgența dupa ce nivelul violențelor din cadrul protestelor, provocate de creșterea prețurilor pentru transportul cu metroul, s-a amplificat, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax.Vezi…

- Dupa interzicerea mastilor in public, autoritatile din Hong Kong vor acum sa limiteze accesul la internet intr-o incercare de aduce sub control protestele cu care orasul se confrunta de opt luni, transmite Free Malasya Today, citat de b1.ro.

- Curtea de la Strasbourg a fost sesizata in 2016 de Illes Szurovecz, un jurnalist ungar care lucra pentru un portal de informatii si caruia i s-a refuzat permisiunea de a face interviuri si fotografii in centrul de primire de la Debretin (est) pentru a relata despre conditiile de viata de acolo.…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, incepand din 19 septembrie, conditiile meteorologice se vor inrautati, cu intensificari ale vantului si scaderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru data de 6 septembrie au fost emise coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP. Twitter a suspendat 986 de conturi…