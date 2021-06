Accesul la hrană al europenilor Uniunea Europeana se confrunta cu o realitate și o provocare majora, și anume asigurarea accesului la alimente de calitate pentru toți, in timp ce nesiguranța alimentara crește. Astazi, 6 milioane de adulți europeni sunt victime. Cum se manifesta astazi insecuritatea alimentara? Insecuritatea alimentara nu trebuie confundata cu saracia alimentara, care apare atunci cand o persoana este complet incapabila, pentru o perioada extinsa de timp, sa obțina suficienta hrana pentru a-și putea satisface nevoile. Insecuritatea alimentara, pe de alta parte, descrie o persoana incapabila sa obțina, cu certitudine… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Chiar daca asigura un trai în mod cert mai bun decât o facea în urma cu zece ani, salariul minim din România ramâne foarte mic din orice punct de vedere, se arata într-o analiza realizata de Ștefan Guga (Syndex). Conform sursei citate, comparativ cu celelalte țari…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Comisia Europeana a anuntat astazi ca a declansat actiuni legale impotriva companiei farmaceutice britanico-suedeze AstraZeneca. Motivul este cu totul altul decat cel la care s-ar gandi oricine care știe ca efectele secundare nedorite ale acestui vaccin au determinat Danemarca…

- Romania este in topul clasamentului țarilor in care cei de pana in 34 de ani locuiesc inca alaturi de familie, arata un raport Eurostat. Principalele motive sunt de natura economica. Ultimul an de pandemie a inrautațit situația pentru mulți tineri care au ramas și fara un loc de munca. Specialiștii…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor…

- Finlanda si Islanda au anunțat miercuri ca reiau inocularea anti-COVID cu serul de la AstraZeneca numai la persoanele cu varsta peste 65, respectiv 70 de ani. Cele doua țari au suspendat administrarea vaccinului ca masura de precauție, dupa ce unele persoane vaccinate au dezvoltat cheaguri de sange,…

- Finlanda si Islanda, care au suspendat utilizarea vaccinului anti-COVID19 de la AstraZeneca din cauza unor cazuri de tromboza suspecte, au anuntat miercuri reluarea inocularii cu acest ser la persoanele cu varsta peste 65 si respectiv 70 de ani, relateaza AFP."Nu exista un risc crescut de tulburari…

- Finlanda si Islanda, care au suspendat utilizarea vaccinului anti-COVID19 de la AstraZeneca din cauza unor cazuri de tromboza suspecte, au anuntat miercuri reluarea inocularii cu acest ser la persoanele cu varsta peste 65 si respectiv 70 de ani, relateaza AFP."Nu exista un risc crescut de tulburari…