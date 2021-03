Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturi a declarat astazi pentru Digi24 ca are in vizor propunerea ca accesul spectatorilor la evenimentele medii și mari in aer liber sa poata fi permis in baza unei adeverințe de vaccinare sau a unui test negativ. Bogdan Gheorghiu a spus ca o sa aiba discușii cu INSP și cu operatorii culturali…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber, propunerea ministerului vizand ca accesul spectatorilor sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu Institutul Național de Sanatate Publica si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber.

- Femeia de 46 de ani care a intrat in șoc anafilactic la cateva minute dupa ce a fost vaccinata anti-Covid cu serul de la AstraZeneca se simte bine. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, care astazi a susținut o ampla conferința de presa, a vorbit și despre cazul femeii de la Olt,…

- Norvegia a inregistrat un total de 29 de decese la persoanele de peste 75 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-Covid, iar oamenii de stiinta analizeaza cu atentie ce grupuri sa vizeze in programele nationale de imunizare, scrie Bloomberg, potrivit news.ro. S-au adaugat in ultima perioada…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…

- Deși așteptat cu multa nerabdare, crearea vaccinului anti-COVID intr-un timp poate prea scurt provoaca controverse și oarecare discrepanțe intre campaniile derulate in țarile care l-au cumparat. Deși au inceput un proces intens de imunizare impotriva COVID-19, țarile, in special cele europene, trateaza…