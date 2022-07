Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a anunțat ca incepe lucrarile de reparații și amenajare a strazii Gheorghe Lazar, secțiunea cuprinsa intre Calea Circumvalațiunii și bulevardul Cetații sunt executate de Societatea de Drumuri Municipale (SDM), companie a Municipiului Timișoara. O parte din bulevard era deja in șantier…

- Se executa lucrari de consolidare rambleu și parte carosabila pe Drumul Național Ramnicu Valcea-Pitești. Astfel ca, in perioada 30.05.2022 – 30.06.2022. „Autovehiculele cu MTMA 7,5t vor fi deviate, pe toata perioada lucrarilor, pe urmatoarea ruta: – pe relația Pitești – Ramnicu Valcea și retur: Pitești…

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele CS Universitatea Craiova si FC Farul Constanța, ce va avea loc, in ziua de 20 mai, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum. Astfel, in ziua de…

- Fostul primar al Timisoarei Nicolae Robu este in al noulea cer, dupa ce politistii au ajuns din nou in Primaria Timisoara. Intr-un limbaj tot mai colorat pe zi ce trece, Robu a stabilit deja verdictul pentru succesorul sau: puscaria. In stilu-i deja inconfundabil, fostul primar al Timisoarei Nicolae…

- Primaria intenționeaza sa amenajeze sensuri giratorii in unele intersecții mici ale Bacaului. Potrivit viceprimarului Liviu Miroșeanu, costurile sunt mici, dar efectele sunt benefice. „Am solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gospodarii Careiului au ramas corigenți la administrarea orașului. Unul dintre ei, primarul Kovacs, chiar s-a mutat din oraș. Nu a mai facut fața, nu a mai suportat halul in care a ajuns orașul in care este primar din 2008. La fiecare ploicica avem balți la trecerile de pietoni. Am tot semnalat problema…

- Accesul rutier dinspre centru spre cartierul Tractorul a devenit un coșmar pentru brașoveni, dar și pentru cei care tranziteaza orașul. La orele de varf mai multe intersecții efectiv se blocheaza din cauza numarului mare de mașini. Din pacate, primarul Allen Coliban asista pasiv la aceste scene cu aglomerația…