Accesul în Portul Constanța este restricționat. Ce trebuie să știe transportatorii Incepand de luni, 16 octombrie, accesul in Portul Constanta pentru camioanele de marfa cu masa maxima peste 12 tone se va face doar pe baza unei rezervari intr-o aplicatie, au anunțat cei de la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta (AMPC). De luni, 16 octombrie a.c., transportatorii nu vor mai putea sa intre oricum in Portul Constanța. Reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (AMPC) a anunțat ca intrarea in portul Constanta a autovehiculelor de transport marfa cu masa maxima ce depaseste 12 tone va fi permisa „doar in baza rezervarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit una dintre principalele rute de tranzit pentru cerealele din Ucraina, iar asta a condus la o supraaglomerare a Portului Constanța, dar și la nemulțumiri ale producatorilor și transportatorilor romani. Acum, transportatorii mai primesc o veste proasta: accesul in portul Constanța se…

- Incepand de luni, 16 octombrie 2023, accesul in portul Constanta al autovehiculelor de transport marfa cu masa maxima ce depaseste 12 tone va fi permis doar in baza rezervarii realizate in cadrul aplicatiei informatice Solutie completa de management si automatizare acces camioane in Portul Constanta,…

- Romania a devenit una dintre principalele rute de tranzit pentru cerealele din Ucraina, iar asta a condus la o supraaglomerare a Portului Constanța, dar și la nemulțumiri majore ale transportatorilor romani, informeaza Mediafax.Pe acest fond, transportatorii mai primesc o veste: accesul in portul…

- “Incepand de luni, accesul in portul Constanta al autovehiculelor de transport marfa cu masa maxima ce depaseste 12 tone va fi permis doar in baza rezervarii realizate in cadrul aplicatiei informatice Solutie completa de management si automatizare acces camioane in Portul Constanta, conform prevederilor…

- PNL face apel la constituirea urgenta a comunitaților terapeutice in scopul reintegrarii sociale a consumatorilor de droguri, a afirmat secretarul general al organizației, Lucian Bode, fost ministru de Interne. „Solicitam crearea de urgența a unor comunitați terapeutice cu scopul reinserției sociale…

- Președintele Klaus Iohannis, afalt intr-o vizita in Delta Dunarii, a fost intrebat daca va crește sau nu TVA. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu susține creșterea generala a cotei TVA și ca a discutat despre acest aspect cu premierul Marcel Ciolacu, inainte de plecarea acestuia la Bruxelles.…

- Autoritațile din Amsterdam au decis sa interzica accesul navelor de croaziera in centrul orașului, in efortul de a limita numarul de vizitatori și de a reduce poluarea. Politicienii locali considera ca navele uriașe nu se incadreaza in ambițiile de dezvoltare durabila ale orașului. Decizia va conduce…

- Primaria municipiului Brașov a anunțat firma caștigatoare care va construi primul park&ride dintre cele patru planificate la principalele intrari in oraș. Parcarea va fi situat in partea dreapta a terminalului RAT din Bartolomeu. Scopul proiectului este sa reduca traficul metropolitan și turistic in…