Accesul fermierilor la fonduri europene, blocat de birocrație Luna iulie ar fi trebuit sa le aduca fermierilor romani finanțari menite sa-i ajute sa-și continue sau sa-și dezvolte afacerile. Cu toate acestea, o grava eroare birocratica continua sa le blocheze accesul la fondurile europene disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020. O soluție este inca așteptata de la ministrul Adrian […] The post Accesul fermierilor la fonduri europene, blocat de birocrație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

