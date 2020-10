Stiri pe aceeasi tema

- Personalul de paza sustinut de Politia Metrou si alte forte de ordine publica vor limita, dupa caz, accesul calatorilor in statiile de metrou pentru evitarea supraaaglomerarii, informeaza joi Metrorex.Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUB - IF),…

- In cadrul intalnirii s-a decis faptul ca personalul medical care efecteaza intervenția trebuie sa incerce sa scoata atunci cand este posibil persoana in cauza din tren pentru a debloca circulația trenurilor. Insa, decizia depinde de cazul medical in cauza. Citește și: Lucian Bode: Magistrala…

- „Metrorex informeaza ca, in contextul evolutiei riscului de imbolnavire cu COVID 19, dar și a urgențelor medicale inregistrate in 07.10.2020, pe data de 09.10.2020, la sediul Metrorex a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai Brigazii de Politie pentru Transport Public, cei ai Politiei…

- Metrorex a anunțat vineri ca in situațiile de urgența, pana cand vor ajunge forțele de poliție, "controlorii de acces și agenții de securitate vor indruma calatorii, prin anunțuri la stația de sonorizare, respectiv prin recomandari verbale, sa nu acceseze stațiile de metrou pana la reglementarea…

- Comisarii Garzii de Mediu au amendat luni societatea SC Klevek Company SRL cu 115.000 de lei pentru poluarea aerului provocata de incendiul de la fosta ferma de porci din localitatea Peris (judetul Ilfov), informeaza un comunicat al Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."In cadrul verificarilor au…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 10.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 468; cazuri vindecate și externate – 386; in carantina la domiciliu – 286 de persoane; in carantina instituționalizata – 3…