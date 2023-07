Accesul animalelor de companie,permis în toate parcurile și spațiile publice exterioare din București Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. Puțini știu ca, in acest moment, cainii nu au voie in parcuri, decat in locurile special amenajate. Stapanii se plang insa […] The post Accesul animalelor de companie,permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

