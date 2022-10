Stiri pe aceeasi tema

- Regina Danemarcei, Margrethe II, prezenta lunea trecuta la Londra, la funeraliile reginei britanice, a fost testata pozitiv la Covid-19, a anunțat miercuri Palatul regal. Suverana, in varsta de 82 ani, triplu vaccinata contra Covid și trecuta de asemenea prin boala provocata de coronavirus in luna februarie,…

- Corgii reginei Elisabeta a II-a, Muick și Sandy, au fost aduși și ei la Castelul Windsor, unde suverana urmeaza sa fie inmormantata in cursul serii, alaturi de sotul sau, ducele de Edinburgh.

- Aproximativ un milion de persoane au fost luni pe strazile Londrei pentru a-și lua ramas bun de la regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Mulți romani care purtau doliu și-au aratat susținerea fața de poporul britanic și au adus un ultim omagiu reginei

- Lumea isi ia adio luni de la regina Elisabeta a II-a in cadrul unor funeralii grandioase la Londra, unde demnitari din toata lumea ii vor aduce un omagiu unei suverane cu un destin incredibil, care si-a dedicat cei 70 de ani de domnie pentru a da stralucire Coroanei britanice, comenteaza AFP.

- Ceremonia de inmormantare a reginei Elisabeta a II-a se desfasoara luni, 19 septembrie, intre 13:00 si 21:30 și incep cu funeraliile de stat la Westminster Abbey, la care participa peste 2.000 de invitati, printre care sute de demnitari straini si capete incoronate.

- Sicriul in care se afla fosta suverana Elisabeta a II-a, incadrat de soldati in tinute de gala, a fost scos miercuri din Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei in cei 70 de ani de domnie si a fost transportat spre Palatul Westminster, unde va fi expus pentru ca britanicii sa-si ia adio de…

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a este transferat duminica de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh.

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…