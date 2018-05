Accesoriile de care ai nevoie pentru un birou curat şi organizat Accesoriile de birotica și produsele de papetarie sunt absolut esențiale pentru un bun randament la munca, pentru efectuarea fara impedimente și stres a sarcinilor de zi cu zi și, in general, pentru o zi mai ușoara de munca. Printre cele mai utilizate articole de papetarie și birotica se numara pixurile, stilourile, creioanele, cariocile, markerele, radierele, precum și dosare, etichete autoadezive, bibliorafturi, hartie pentru copiator, notițele adezive și capsatoarele. Chiar daca azi, cele mai multe lucruri se realizeaza prin intermediul calculatorului, nu putem spune ca nu mai apelam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

