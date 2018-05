Stiri pe aceeasi tema

- Cod rutier 2018.Noua prevedere din codul rutier, care va fi valabila din 20 mai, face problematica achizitionarea unei mașini la mana a doua, iar nerespectarea acesteia va fi sanctionata drastic.

- Mare atenție, șoferi. Noua prevedere din codul rutier, care va fi valabila din 20 mai, face problematica achizitionarea unei mașini la mana a doua, iar nerespectarea acesteia va fi sanctionata drastic.

- Punctul-amenda ar putea avea doua valori, una pentru oamenii activi și alta pentru pensionari, potrivit unei propuneri legislative inregistrate de curand la Senat pentru dezbatere. In condițiile in care valoarea punctului-amenda pentru pensionari va fi mai mica decat valoarea acestuia pentru oamenii…

- Un roman, șofer de TIR, care facea o cursa intre Italia și Belgia, a avut parte de o experiența șocanta in Germania. La un moment dat, barbatul s-a uitat in oglinda retrovizoare și a observat conturul unui om sub prelata. Barbatul a sunat la Poliție și a oprit TIR-ul pe banda de urgența…

- Amenzi usturatoare pentru soferii iubitori de animale care ii pun pe locul din fata al masinii. Conducatorul auto risca o amenda cuprinsa intre noua si 20 de puncte. In momentul de fata, punctul-amenda este plafonat la valoarea de 145 de lei. Prin urmare, intre noua si 20 de puncte-amenda inseamna sume…

- Șoferilor le este interzis nu doar sa transporte, pe locurile din fața ale mașinilor, copii mici, ci și sa transporte animale de companie, conform prevederilor legislației rutiere. De fapt, orice animal, indiferent ca este de companie sau nu, scrie avocatnet.ro. Interdicția este prevazuta…

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat azi in vigoare. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber in Vinerea Mare incepand din acest an si vor beneficia luna viitoare de…

- O tanara in varsta de 30 de ani a acrosat luni, cu oglinda retrovizoare a autoturismului pe care il conducea pe str. 1 Mai, din municipiul Radauti, un barbat de 27 de ani din comuna Brodina, care, in calitate de pieton, se deplasa pe carosabil din sens opus. In urma impactului, conducatoarea auto ...