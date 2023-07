Una dintre cele mai importante inovații tehnologice care a avut și are in continuare un impact foarte mare asupra vieții noastre de zi cu zi, este reprezentata de smartphone-uri. De la modul in care comunicam și pana la modul prin care consumam conținut audio - video sau producem conținut audio - video, smartphone-urile sunt device-urile excelente, fie ca este vorba despre dispozitive mai accesibile ca preț sau despre cele de top. ...