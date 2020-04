Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunta ca, in contextul decretarii starii de urgenta, depunerea dosarelor in cadrul Programelor Rabla si Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate in format electronic toate documentele necesare.

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a demarat miercuri, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla PLUS. Astfel, persoanele care doresc sa achiziționeze o mașina full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validați. Totodata, pentru prima data in istoria…

- Primaria Municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice și Asociația ECOTIC organizeaza prima ediție a campaniei “Fii la tine-n țara la fel ca afara”, in perioada 23-28 martie 2020. Acțiunea se desfașoara la nivel național, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și are…

